Экономист: От приватизации земель, особенно в Баку, нужно было отказаться

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Приватизация земель является крайне нежелательным направлением, с точки зрения государственной политики, сбалансированного градостроительства. Исполнительная власть должна делать ставку не на приватизацию территорий и объектов, а на сдачу их в аренду (среднесрочную или долгосрочную), как это делается во всем цивилизованном мире. От приватизации земель, особенно в Баку, нужно было отказаться в свое время, и в дальнейшем не допускать этого, так как это очень опасное направление. Об этом Minval.az заявил экономист Эльшад Мамедов, комментируя очередной аукцион госимущества, состоявшийся летом этого года.

Согласно информации Государственного комитета статистики, поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации государственного имущества в январе-июле 2023 года составили 69 млн манатов. Речь идет о приватизации восьми акционерных обществ, 11 малых госпредприятий и двух вспомогательных строительных.

По словам Э.Мамедова, предприниматель, получая в собственность земли, становится полновластным хозяином, и делает на своей земле все, что ему заблагорассудится. И потому соответствующие госорганы не могут препятствовать действиям арендатора, приводящим в дальнейшем к хаосу в городской инфраструктуре. А если бы эта земля сдавалась бы в аренду, государство имело бы полное право прервать аренду в случае, если арендатор нарушает законы страны.

«Сегодня у государственных органов остается не так уж много рычагов влияния на собственника. Далее, основная часть наших крупных промышленных предприятий, расположенных в черте города или же за городом, в свое время совершенно неэффективно для государства была приватизирована. А это большая экономическая проблема для страны, так как все эти промышленные предприятия были связаны друг с другом. Если из этой цепочки убрать один завод, автоматически все остальные тоже становятся банкротами. После этого их приватизируют за бесценок, по сути, из-за убыточности. Это была даже не приватизация, а прихватизация, в результате которой вместо мощных промышленных производственных центров, где работали тысячи людей, появились десятки домов торжеств, торговые центры, занимающие огромные площади и не вписывающиеся в архитектурный ансамбль Баку в большинстве случаев. И, кроме того, все эти монстры создают огромные неудобства для граждан, городской инфраструктуры, особенно по пятницам и до воскресного вечера, когда количество машин на дорогах просто зашкаливает, парковок нет вообще, на дорогах по пути к означенным объектам возникает транспортный коллапс. Добавьте к этому еще и шум», – сказал экономист.

По его словам, абсолютно неплановое построение, абсолютно неэффективная приватизационная политика привела к тому, что собственники для максимизации своей прибыли пользуются теми предприятиями, которые они приватизировали, теми землями исключительно для пополнения своих доходов, а не во благо государства. А органы исполнительной власти не могут этому противостоять.

Яна Мадатова