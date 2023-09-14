«Трехходовка» по-армянски: Ереван провоцирует, начинает и проигрывает

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В эти дни исполняется первая годовщина самой крупной с момента окончания 44-дневной войны армянской провокации на условной границе. В ночь 12 сентября 2022 года «зинворы» на условной границе начали минировать пути сообщения в низине между азербайджанскими постами — такое минирование чаще всего служит частью подготовки к масштабным вооруженным вылазкам. Были замечены. Минирование Азербайджанская армия пресекла. Тогда ВС Армении начали обстрел на Зангеланском, Лачинском и Кельбаджарском направлении.

Планы у ереванских стратегов были грандиозные: сорвать многообещающие переговоры при посредничестве Евросоюза, отодвинуть в неопределённое будущее процесс делимитации и демаркации границ, где Армения тоже теряла территории…Более того, в Армении планировали повторную оккупацию азербайджанских земель между территорией Армении и зоной временного размещения РМК. В Ереване были уверены: Азербайджан ещё не успел по-настоящему укрепиться на освобождённых землях, развернуть здесь военную инфраструктуру и наладить пути снабжения, и для повторной оккупации есть этакое «окно возможностей»…

Но в Ереване опять недооценили выучку и профессионализм азербайджанской армии и решимость азербайджанского руководства. А ещё – масштабы и темпы восстановительных работ. Молниеносная ответная операция азербайджанской армии продлилась восемь часов. По официальным данным, Ереван потерял 224, по неофициальным – более 400 своих зинворов, две установки ЗРК С-300, позиции на стратегических высотах, которые перешли под контроль нашей страны. Азербайджан вышел к озеру Бала Гейча. В Ереване попытались было вопить о вторжении Азербайджана на «суверенную территорию Армении», но и в дипломатии тоже пришлось терпеть поражение: какое «вторжение на суверенную территорию Армении», если границы не уточнены? А ведь советские карты, на которых точно обозначены границы республик, есть не только у Москвы и Еревана, но и у Баку. И никакого вторжения на территорию Армении не было. А если бы оно было… Ереван не отделался бы 10 кв.км. Словом, «окно возможностей» захлопнулось, кое-кому что-то больно прищемив.

Сегодня Армения опять стягивают войска к границе. Опять – потому что именно Ереван все вспышки боёв последнего времени, включая 44-дневную войну. Для Армении это и была обещанная экс-министром обороны Тонояном «новая война за новые территории» после российской «накачки» наступательным оружием.

Армагитпроп уже в первые дни войны обещал новые территориальные захваты. Судя по откровениям персон типа Вагаршака Арутюняна в стиле «обстрелы мирных кварталов азербайджанских городов должны спровоцировать панику, массовое бегство и облегчить их последующий захват» и географию обстрелов, в планах Еревана была оккупация Барды, Тертера и Гянджи. А еще Габалы. Это позволило бы не только разорвать азербайджанские трубопроводы и железные дороги, но и создать сухопутное соприкосновение Армении с Россией. А еще возобновить работу Габалинской РЛС с её уникальным расположением. Неслучайно, что в РФ в 2017-м году вновь заговорили о возобновлении работы Габалинского радара, а некоторые эксперты прямо обещали Армении «границу с Россией».

Но оказалось, что за эти годы Азербайджан создал новую армию и подготовился не только к отражению армянской атаки, но и к собственному контрнаступлению. Война закончилась разгромом Армении, а «новые территории» пришлось отводить под военное кладбище «Ераблур».

Так что теперь ереванские вооруженные провокации разворачиваются по одной и той же схеме: Армения пытается взять реванш и смыть с себя клеймо проигравшей стороны, стягивает войска к границе, надувает щеки, устраивают провокацию… А потом, огребает, скажем так, неприятных последствий по полной программе и уползает плакаться во все подвернувшиеся «жилетки».

Вопрос только в том, сколько ещё понадобится «новых территорий» на кладбище «Ераблур», чтобы Армения признала собственные границы и не пыталась их расширить силовым путём?

Нурани, обозреватель