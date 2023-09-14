В Узбекистане поставили на место российского депутата Фёдорова

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Депутат Государственной думы России Евгений Фёдоров высказался о возможности будущих конфликтов между Россией и бывшими республиками СССР.

«С позиции теории науки все до одной республики, которые вышли из состава Советского союза незаконно, а это все республики, будут рано или поздно конфликтовать или воевать с Россией. Это вопрос теории. Некоторые из них не сейчас, это Беларусь. Некоторые уже сейчас, Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении», – сказал депутат.

По его словам, любое нарушение закона, затрагивающее существенные интересы, в данном случае территориальные, обязательно приводит к конфликту.

«Таким образом, нас ждут конфликты-войны рано или поздно со всеми республиками Советского союза, если мы не перестроим отношения с ними на позиции международного права. То есть передоговоримся с ними о их нынешнем статусе с учетом международного права и законах Советского союза. Например, закона 14/09, который был нарушен ими в 1991 году. Военным путем их победить нельзя, потому что они не сами по себе, за ними американцы. Это закон конкуренции нации», – заявил Евгений Фёдоров.

Вице-спикер нижней палаты парламента Узбекистана Одилжон Тураев прокомментировал скандальные высказывания российского политика.

«Не иначе как уникальными недавние высказывания депутата Госдумы РФ Евгения Фёдорова не назовёшь. Народный избранник, позиционируя себя как большого знатока геополитики, приводит разного рода никому не известные «теории».

Республики, дескать, вышли из состава Советского Союза незаконно, нарушили какой-то закон 14/09. Видать, Фёдорову не понять, что Конституция стоит превыше всяких законов. Так, Статья 72 Конституции СССР гласила: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР».

Также он отметил, что по логике депутата, все эти 32 года Россия в лице президентов Ельцина и Путина, российские парламент и правительство, все институты власти имели дело со всеми этими республиками незаконно.

«То есть все эти отношения двусторонние (равноправные политико-дипломатические, экономические, военные, культурные и т.д.), многосторонние форматы, соглашения, пакты (начиная с СНГ, кончая всякими шанхайскими договорами) являлись незаконными. В таком случае можно с уверенностью заявить на весь мир, что действующие в таком нелегальном правовом русле российские институты власти незаконны по своей сути. Призывает ли таким образом уважаемый депутат распустить все институты власти в российском государстве за их незаконные отношения? Может, он шутит?», – заключил Одилжон Тураев.