США отступили перед армянами и сорвали договоренность с Баку

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На последней встрече, проведенной при посредничестве Вашингтона между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, была достигнута договоренность об открытии с 1 сентября дорог в регионе и запуске маршрута Агдам-Ханкенди.

Агентство АПА пишет, что основным участником этой договоренности были США.В переговорах с руководством Азербайджана госсекретарь США Энтони Блинкен попросил открытия и Лачинской, и Агдамской дорог.

«Но потом Армения и сепаратисты воспротивились этой договоренности. После этого США отступили от своей позиции. Потому сегодня и Госдепе, и в Конгрессе говоря только о необходимости открытия Лачинской дороги. Это означает, что американские политики, оказавшись пленниками голоса армянского лобби в США, пытаются скрыть свою нерешительность, создавая из Азербайджана образ «виноватого».

Причина, по которой официальный Вашингтон, отличающийся беспощадной позицией по отношению к сепаратистам в других регионах, «принимает во внимание» протест сепаратистского режима в Карабахе, связана с желанием углубить проблему. Потому что в регионе были проблемы, и до тех пор, пока между Арменией и Азербайджаном не будет восстановлено конструктивного общения, США, как и другие большие силы, сохраняют возможность оказывать давление на стороны», – пишет агентство.