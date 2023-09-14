Ермак: Чем мощнее будут санкции, тем меньше ракет будет производить Россия

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От эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли она и дальше производят ракеты и убивать ими украинцев.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, если иностранные медиа отмечают увеличение производства ракет в России – это означает, что санкции против России должны быть более жесткими и совершенными.

Глава ОП сообщил, что группа Макфола-Ермака предоставила подробные предложения нашим союзникам, а также доказательства наличия иностранных компонентов в российских вооружениях. Так, военно-промышленный комплекс России не может производить ракеты без этих компонентов.

В настоящее время Украина ведет работу с правительствами партнеров по введению санкции против РФ. Ермак отметил необходимость перекрытия кислорода россиянам.

«От эффективности санкций зависит, сможет ли враг и дальше убивать смертоносным оружием», – добавил он.