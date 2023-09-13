Блинкен: Россия и Китай представляют самую острую угрозу миропорядку

Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса.
Он в том числе отметил, что действия России в Украине являются «самой актуальной угрозой международному порядку», а самый значительный долгосрочный вызов он видит в Китае.
По мнению главы государственного департамента, Пекин сочетает в себе стремление переписать миропорядок со все более реальными возможностями это осуществить.
Блинкен заключил, что Пекин и Москва в рамках своего партнерства работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий. Он заключил, что теперь отношения КНР и России «не имеют предела».