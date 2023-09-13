Блинкен: Россия и Китай представляют самую острую угрозу миропорядку

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Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса.

Он в том числе отметил, что действия России в Украине являются «самой актуальной угрозой международному порядку», а самый значительный долгосрочный вызов он видит в Китае.

По мнению главы государственного департамента, Пекин сочетает в себе стремление переписать миропорядок со все более реальными возможностями это осуществить.

Блинкен заключил, что Пекин и Москва в рамках своего партнерства работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий. Он заключил, что теперь отношения КНР и России «не имеют предела».