Следующее заседание по Каспию пройдет в Азербайджане

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Участники шестой встречи рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, проходившей с 11 по 13 сентября в Ашхабаде (Туркменистан), договорились провести следующее заседание в Азербайджане, сообщили в среду в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«Следующее заседание рабочей группы состоится в Азербайджане», – говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в заседании приняли участие делегации пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Стороны обсудили положения проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также согласовали ряд положений проекта. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании рабочей группы, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там сообщили, что в ходе заседания также состоялся обмен мнениями по подготовке к встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.

«Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Туркменистану за высокий уровень организации встречи», – добавили в МИД Азербайджана.