Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины |
Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии |
Коротченко: Дорога Агдам-Ханкенди открыта |
Азербайджан пресек нападение армянских диверсантов, один «зинвор» ранен |
На территории Болгарии появится военная база НАТО |
Азербайджанские военнослужащие погибли в ДТП |
Чернышевский: Пашинян не рискнул начать войну (видео) |
Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору, заявил Мирзоян |
В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине |
Главное Общество

Мост в Уджарском районе под угрозой затопления (фото)

Мост в Уджарском районе под угрозой затопления (фото)

Непрекращающиеся дожди в Уджарском районе угрожают затоплению моста.

На участке реки Гёйчай, проходящем через село Газян в Уджаре, объем воды увеличился и достиг моста, в результате чего возникли препятствия в движении, сообщает «Репорт».

Мост соединяющий села Газян, Баргушад, Багман, Шилян, расположенный на реке Гёйчай оказался под угрозой затопления. Поскольку уровень воды в реке неуклонно повышался, на мосту и плотинах были проведены предварительные работы по укреплению.

При проведении работ движение на мосту временно приостановлено.

Теги:
Из этой рубрики
Пропавшая в Шамкирском районе девочка найдена
Общество

Пропавшая в Шамкирском районе девочка найдена

2023/09/14, 00:08
Мост в Уджарском районе под угрозой затопления (фото)
Общество

Мост в Уджарском районе под угрозой затопления (фото)

2023/09/13, 22:43
Коротченко: Дорога Агдам-Ханкенди открыта
Общество

Коротченко: Дорога Агдам-Ханкенди открыта

2023/09/13, 22:18
Еще 25 семей получили в Агалы ключи от нового жилья (фото)
Общество

Еще 25 семей получили в Агалы ключи от нового жилья (фото)

2023/09/13, 20:56
В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине
Общество

В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине

2023/09/13, 19:01
Численность населения Азербайджана составила 10157406 человек
Общество

Численность населения Азербайджана составила 10157406 человек

2023/09/13, 18:44
Прокуратура Ирана: Дело о нападении на посольство Азербайджана передано в суд (видео)
Общество

Прокуратура Ирана: Дело о нападении на посольство Азербайджана передано в суд (видео)

2023/09/13, 17:44
Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото)
Общество

Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото)

2023/09/13, 16:34
Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)
Общество

Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)

2023/09/13, 13:19