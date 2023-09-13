Мост в Уджарском районе под угрозой затопления (фото)

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Непрекращающиеся дожди в Уджарском районе угрожают затоплению моста.

На участке реки Гёйчай, проходящем через село Газян в Уджаре, объем воды увеличился и достиг моста, в результате чего возникли препятствия в движении, сообщает «Репорт».

Мост соединяющий села Газян, Баргушад, Багман, Шилян, расположенный на реке Гёйчай оказался под угрозой затопления. Поскольку уровень воды в реке неуклонно повышался, на мосту и плотинах были проведены предварительные работы по укреплению.

При проведении работ движение на мосту временно приостановлено.