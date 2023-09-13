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В Египте акула откусила у девушки руку (видео)

В Египте акула откусила у девушки руку (видео)

В Египте акула в очередной раз напала на человека. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил очевидец происшествия.

По его словам, которые приводит «Москва 24», инцидент произошел на курорте Даха в 100 км к северу от Шарм-эш-Шейха.

Молодой человек рассказал, что сначала он заметил лишь то, как персонал отеля выносит девушку на руках.

«Позже мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с лагуны с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали», — сказал он.

Согласно данным El Manshar, в результате нападения акулы девушка потеряла руку. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

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