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Пашинян: Вопрос Карабаха не будет урегулирован армянскими аргументами

Пашинян: Вопрос Карабаха не будет урегулирован армянскими аргументами

Вопрос Карабаха (здесь и далее Карабахский регион Азербайджана – прим. Минвала), к сожалению, не будет урегулирован армянскими аргументами.

Об этом заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сколько лет мы использовали концепцию «армянского аргумента» и пытались решить проблему Карабаха в рамках этой концепции, не понимая, что проблема, к сожалению, не будет решена армянскими аргументами.

Существуют международные аргументы и юридически обязательные решения относительно решения проблемы Карабаха. Мы верили, что армянскими аргументами мы сможем их ослабить, преодолеть, свести на нет. <…> Проблема в том, что мы не можем решить ни один вопрос армянской аргументацией, мы не можем сегодня и не сможем решить никакой вопрос», – сказал он.

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