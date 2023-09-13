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Главное Мир

Новая функция в WhatsApp (видео)

Новая функция в WhatsApp (видео)

Команда WhatsApp объявила о запуске функции, которую ждали многие пользователи сервиса. С сегодняшнего дня в более чем в 150 странах мира стало доступным создание каналов.

Организации и компании, спортивные команды, знаменитости и блогеры, деятели искусства и лидеры мнений могут теперь создавать каналы в WhatsApp по аналогии с тем, как это создано на площадках конкурентов, только «с самым высоким уровнем конфиденциальности», утверждают разработчики.

«Мы отделили каналы от чатов и сделали так, чтобы каналы, на которые подписался пользователь, не были видны другим подписчикам. Кроме того, мы защищаем личную информацию как админов, так и подписчиков», — информирует официальный блог компании.

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Новая функция в WhatsApp (видео)
Мир

Новая функция в WhatsApp (видео)

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