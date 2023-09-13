Пашинян рассказал, почему признал территориальную целостность Азербайджана

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Премьер-министр Армении прокомментировал обвинения в адрес армянского руководства в том, что оно признало территориальную целостность Азербайджана, по сути, отказавшись от российского варианта.

В ходе правительственного часа в парламенте Пашинян напомнил, что российское предложение в августе прошло года представил в ходе визита в регион Игорь Ховаев.

«В сентябре Ховаев вновь прибыл в регион с целью получить ответ на свои предложения. Причем сначала российский дипломат отправился в Баку, было это 11-12 сентября, а в Ереван Ховаев прибыл 13 сентября»,- сказал Пашинян, которого цитирует «Спутник».

Он рассказал о боях на азербайджано-армянской границе в сентябре прошлого года.

«Россия и ОДКБ на письменные и устные обращения Армении с просьбой выполнить установленные в рамках договоров обязательства не отреагировали. В то же время Армения положительно отреагировала на предложение РФ касательно статуса. Но уже 6 октября в Праге была достигнута договоренность о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности. Данное решение Армения приняла с целью защиты собственной территориальной целостности», – сказал он.

Премьер ответил своим оппонентам, сказав, что все те, кто считает это решение ошибочным, тем самым говорят о том, что Армения не должна быть суверенным государством.