Пашинян не боится возможной революции, инициированной Россией

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Правоохранительные органы должны реагировать на публикации в СМИ, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сообщения о присутствии «вагнеровцев» в стране.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

«Правоохранительные органы Армении обязаны реагировать на появляющиеся в СМИ публикации. Насколько я знаю, это норма уголовно-процессуального кодекса. Насколько мне известно, подобная публикация появилась в телеграмм-каналах. Служба национальной безопасности в рамках своей компетенции проверяет опубликованную информацию», – сказал премьер-министр.

Здесь, по его словам, нет ничего необычного.

На вопрос о том, нет ли у Пашиняна беспокойства по поводу «возможной революции в Армении, инициированной Россией», премьер отметил, что ее может совершить только народ Армении. «И народ Армении эту революцию совершил», – сказал Пашинян.