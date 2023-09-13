На территории Болгарии появится военная база НАТО |
Военнослужащие азербайджанской армии погибли в ДТП |
Чернышевский: Пашинян не рискнул начать войну (видео) |
Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору, заявил Мирзоян |
В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине |
Пашинян пообещал ратифицировать Римский статут МУС |
По мнению Байрамова, разработка мирного соглашения между Баку и Ереваном зашла в тупик |
Пашинян заговорил о «катастрофическом вторжении» России в Украину |
Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото) |
Главное Мир

Пашинян не боится возможной революции, инициированной Россией

Пашинян не боится возможной революции, инициированной Россией

Правоохранительные органы должны реагировать на публикации в СМИ, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя сообщения о присутствии «вагнеровцев» в стране.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

«Правоохранительные органы Армении обязаны реагировать на появляющиеся в СМИ публикации. Насколько я знаю, это норма уголовно-процессуального кодекса. Насколько мне известно, подобная публикация появилась в телеграмм-каналах. Служба национальной безопасности в рамках своей компетенции проверяет опубликованную информацию», – сказал премьер-министр.

Здесь, по его словам, нет ничего необычного.

На вопрос о том, нет ли у Пашиняна беспокойства по поводу «возможной революции в Армении, инициированной Россией», премьер отметил, что ее может совершить только народ Армении. «И народ Армении эту революцию совершил», – сказал Пашинян.

Теги:
Из этой рубрики
Новая функция в WhatsApp (видео)
Мир

Новая функция в WhatsApp (видео)

2023/09/13, 21:18
Израиль нанес ракетный удар по базе сирийской армии (фото, видео)
Мир

Израиль нанес ракетный удар по базе сирийской армии (фото, видео)

2023/09/13, 21:04
Иран задействует Армению для поставок оружия и боевиков в Сирию и Ливан?
Мир

Иран задействует Армению для поставок оружия и боевиков в Сирию и Ливан?

2023/09/13, 20:06
Пашинян не боится возможной революции, инициированной Россией
Мир

Пашинян не боится возможной революции, инициированной Россией

2023/09/13, 18:51
Россия готова отправить в космос представителя КНДР (видео)
Мир

Россия готова отправить в космос представителя КНДР (видео)

2023/09/13, 18:47
Пашинян пообещал ратифицировать Римский статут МУС
Мир

Пашинян пообещал ратифицировать Римский статут МУС

2023/09/13, 18:32
Армения заинтересована в открытии всех региональных коммуникаций, заявил Пашинян
Мир

Армения заинтересована в открытии всех региональных коммуникаций, заявил Пашинян

2023/09/13, 18:13
Пашинян: Азербайджан и Турция являются стратегически важными для России странами
Мир

Пашинян: Азербайджан и Турция являются стратегически важными для России странами

2023/09/13, 18:04
Пашинян заговорил о «катастрофическом вторжении» России в Украину
Мир

Пашинян заговорил о «катастрофическом вторжении» России в Украину

2023/09/13, 18:00