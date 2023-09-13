Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото) |
Багери заверил Гасанова в том, что Иран не стягивает живую силу и военную технику на границу с Азербайджаном |
«Прошло 12 дней»: Администрация Алиева обратилась к международным партнерам |
«Позор!»: Хикмет Гаджиев ответил комитету Сената США по международным отношениям |
Министр обороны Ирана озвучил прогноз по войне между Азербайджаном и Арменией |
«Двойка» по географии для Захаровой |
После Баку Денисова попросили и из Кишинева |
Захарова: Москва заявила Баку дипломатический демарш |
Силы ПВО вывели на позиции «İldırım-8-ER» и уничтожили баллистическую ракету условного противника (видео) |
Главное Мир

Подоляк спровоцировал скандал между Украиной и Китаем

Подоляк спровоцировал скандал между Украиной и Китаем

Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Украины с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение».

Турция, Китай и Индия зарабатывают на войне в Украине, но «имеют слабый интеллектуальный потенциал и не анализируют последствия своих шагов», заявил вчера Подоляк.

Теги:
Из этой рубрики
В Турции обвалилась шахта
Мир

В Турции обвалилась шахта

2023/09/13, 17:19
Подоляк спровоцировал скандал между Украиной и Китаем
Мир

Подоляк спровоцировал скандал между Украиной и Китаем

2023/09/13, 14:25
The New York: Армения помогает России наращивать производство ракет, танков и другого вооружения
Мир

The New York: Армения помогает России наращивать производство ракет, танков и другого вооружения

2023/09/13, 13:49
Ким Чен Ын заявил Путину, что российская армия одержит победу "в священной борьбе за наказание сборища зла"
Мир

Ким Чен Ын заявил Путину, что российская армия одержит победу «в священной борьбе за наказание сборища зла»

2023/09/13, 13:23
Еврокомиссия предложила новый многомиллиардный пакет помощи Украине
Мир

Еврокомиссия предложила новый многомиллиардный пакет помощи Украине

2023/09/13, 13:09
Министр обороны Ирана озвучил прогноз по войне между Азербайджаном и Арменией
Мир

Министр обороны Ирана озвучил прогноз по войне между Азербайджаном и Арменией

2023/09/13, 12:48
Захарова: Заявления Пашиняна вредят армяно-азербайджанскому урегулированию
Мир

Захарова: Заявления Пашиняна вредят армяно-азербайджанскому урегулированию

2023/09/13, 11:55
В Илона Маска плюнули в Москве
Мир

В Илона Маска плюнули в Москве

2023/09/13, 10:32
Ким Чен Ын заявил, что поддерживает все решения Путина (видео)
Мир

Ким Чен Ын заявил, что поддерживает все решения Путина (видео)

2023/09/13, 10:10