Подоляк спровоцировал скандал между Украиной и Китаем

Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Украины с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение».
Турция, Китай и Индия зарабатывают на войне в Украине, но «имеют слабый интеллектуальный потенциал и не анализируют последствия своих шагов», заявил вчера Подоляк.