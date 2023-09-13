Подоляк спровоцировал скандал между Украиной и Китаем

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Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Украины с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение».

Турция, Китай и Индия зарабатывают на войне в Украине, но «имеют слабый интеллектуальный потенциал и не анализируют последствия своих шагов», заявил вчера Подоляк.