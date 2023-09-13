The New York: Армения помогает России наращивать производство ракет, танков и другого вооружения

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Россия смогла преодолеть введенные западными странами санкции и экспортный контроль и нарастить производство ракет по сравнению с довоенным уровнем, пишет The New York Times со ссылкой на европейских, американских и украинских чиновников.

По оценкам американских чиновников, с которыми поговорила газета, в начале войны Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет из-за санкций. Однако уже к концу 2022 года военно-промышленное производство начало расти.

Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители Россия получила возможность ввозить контрабандой микроэлектронику и другие компоненты, и в результате военное производство не только восстановилось, но и резко возросло.

Экспортный контроль Россия, как пишет NYT, обходит, направляя ключевые компоненты для производства через другие страны, из которых их проще доставить — например, Армению. При этом, как отмечает NYT, Россия нуждается не в чипах более высокого класса, экспорт которых легче было бы отследить, а в основном, в коммерческих чипах, которые используются в самых разных целях.

Один из собеседников газеты приводит в пример наращивания производства танки: до войны, Россия, по его словам, выпускала 100 машин в год, сейчас — 200. Кроме того, по словам чиновников, Россия близка к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год — это вдвое больше, чем изначальная оценка западных разведслужб.

В результате Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа — по оценкам некоторых экспертов, российское военное производство превышает западное в семь раз, при этом себестоимость производства в России ниже, чем на Западе.

Тем не менее Россия испытывает некоторую нехватку вооружения — например, крылатых ракет воздушного базирования Х-55, хотя сейчас, по оценкам знакомых с данными разведки собеседников NYT, на складе их даже больше, чем в начале войны.

Пентагон пытается помочь Украине, снабжая ее системами ПВО, однако, как говорят украинские чиновники, их все еще недостаточно, и силам обороны приходится выбирать объекты, которые они будут защищать.

Собеседники NYT опасаются, что рост производства ракет может означать тяжелую зиму для Украины с учетом того, что Россия зачастую использует их для ударов по энергетической инфраструктуре, стремясь оставить людей без света и тепла.