Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото) |
Багери заверил Гасанова в том, что Иран не стягивает живую силу и военную технику на границу с Азербайджаном |
«Прошло 12 дней»: Администрация Алиева обратилась к международным партнерам |
«Позор!»: Хикмет Гаджиев ответил комитету Сената США по международным отношениям |
Министр обороны Ирана озвучил прогноз по войне между Азербайджаном и Арменией |
«Двойка» по географии для Захаровой |
После Баку Денисова попросили и из Кишинева |
Захарова: Москва заявила Баку дипломатический демарш |
Силы ПВО вывели на позиции «İldırım-8-ER» и уничтожили баллистическую ракету условного противника (видео) |
Главное Общество

Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)

Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)

Круглый стол на тему «Образование – будущее нации» прошел в Низаминском районе столицы, мероприятие было организовано Исполнительной властью (ИВ) Низаминского района в рамках «Года Гейдара Алиева». Для участия в мероприятии были приглашены депутаты Милли Меджлиса, руководители учебных заведений, преподаватели, выпускники школ, поступившие в этом году в вузы, представители общественности и родители.

Все участники круглого стола возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, и таким образом почтили его пять. На мероприятии выступил глава ИВ Низаминского района Джошгун Джабраилов, депутаты Расим Мусабеков, Садагет Велиева, Кенуль Нуруллаева и директор школы № 61 Зенфира Шихалиева.

Отмечено, что в стратегии, направленной на будущее азербайджанского народа, Гейдар Алиев отдавал приоритет развитию сферы образования. Считавший область образования самой важной в жизнедеятельности народа Гейдар Алиев принял Программу реформ в сфере образования Азербайджанской Республики. Заложенная же при нем национальная образовательная стратегия сегодня с успехом реализуется президентом страны Ильхамом Алиевым. Для большего развития образования, для его интеграции в мировую систему образования в республике реализуются многочисленные проекты. В то же время Фондом Гейдара Алиева, руководимым первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в рамках проекта «Новая школа для обновляемого Азербайджана (Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb) делается очень много для развития образования в стране.

Выступившие поздравили присутствующих с новым учебным годом и предстоящим Днем знания. Поступившим в вузы с высокими баллами они пожелали успехов, профессионального роста и достойной службы государству и народу. Выступивший от имени новоиспеченных студентов выпускник школы- лицея №62 Алинур Заманлы поблагодарил Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за заботу и внимание, оказываемые сфере образования. В завершении круглого стола выпускники школ, набравшие на вступительных экзаменах высокие баллы, были премированы  руководством ИВ Низаминского района.

Теги:
Из этой рубрики
Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото)
Общество

Ещё 183 человека покинули Карабах через ППП «Лачин» (фото)

2023/09/13, 16:34
Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)
Общество

Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)

2023/09/13, 13:19
Граждан Азербайджана снова ждет вакцинация
Общество

Граждан Азербайджана снова ждет вакцинация

2023/09/13, 12:57
В Баку активировалось движение оползней
Общество

В Баку активировалось движение оползней

2023/09/13, 12:41
В Узбекистане выпустили марку, посвященную Шуше (фото)
Общество

В Узбекистане выпустили марку, посвященную Шуше (фото)

2023/09/13, 12:20
Предмет «Предпринимательство» будет изучаться в школах страны
Общество

Предмет «Предпринимательство» будет изучаться в школах страны

2023/09/13, 12:08
Азербайджанские пограничники задержали граждан Судана (фото)
Общество

Азербайджанские пограничники задержали граждан Судана (фото)

2023/09/13, 11:44
Фуад Исмайлов: Ни одно электронное новшество не поможет, если врач некомпетентен
Общество

Фуад Исмайлов: Ни одно электронное новшество не поможет, если врач некомпетентен

2023/09/13, 11:30
Предотвращен ввоз 6 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Предотвращен ввоз 6 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/09/13, 11:11