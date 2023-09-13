Исполнительная власть Низаминского района премировала новоиспеченных студентов вузов (фото)

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Круглый стол на тему «Образование – будущее нации» прошел в Низаминском районе столицы, мероприятие было организовано Исполнительной властью (ИВ) Низаминского района в рамках «Года Гейдара Алиева». Для участия в мероприятии были приглашены депутаты Милли Меджлиса, руководители учебных заведений, преподаватели, выпускники школ, поступившие в этом году в вузы, представители общественности и родители.

Все участники круглого стола возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, и таким образом почтили его пять. На мероприятии выступил глава ИВ Низаминского района Джошгун Джабраилов, депутаты Расим Мусабеков, Садагет Велиева, Кенуль Нуруллаева и директор школы № 61 Зенфира Шихалиева.

Отмечено, что в стратегии, направленной на будущее азербайджанского народа, Гейдар Алиев отдавал приоритет развитию сферы образования. Считавший область образования самой важной в жизнедеятельности народа Гейдар Алиев принял Программу реформ в сфере образования Азербайджанской Республики. Заложенная же при нем национальная образовательная стратегия сегодня с успехом реализуется президентом страны Ильхамом Алиевым. Для большего развития образования, для его интеграции в мировую систему образования в республике реализуются многочисленные проекты. В то же время Фондом Гейдара Алиева, руководимым первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в рамках проекта «Новая школа для обновляемого Азербайджана (Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb) делается очень много для развития образования в стране.

Выступившие поздравили присутствующих с новым учебным годом и предстоящим Днем знания. Поступившим в вузы с высокими баллами они пожелали успехов, профессионального роста и достойной службы государству и народу. Выступивший от имени новоиспеченных студентов выпускник школы- лицея №62 Алинур Заманлы поблагодарил Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за заботу и внимание, оказываемые сфере образования. В завершении круглого стола выпускники школ, набравшие на вступительных экзаменах высокие баллы, были премированы руководством ИВ Низаминского района.