Граждан Азербайджана снова ждет вакцинация

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В последние дни быстрое распространение вируса гриппа среди населения, может привести к возможной вакцинации. Число заразившихся вирусом может увеличиться из-за резкого изменения погоды и понижения температуры. С 15 декабря прошлого года в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях число людей, привитых от гриппа, составляет 20 701.

В министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что вакцины от гриппа снова будут завезены в страну.

«В связи с осенне-зимним сезоном планируется ввоз в страну вакцин против гриппа», – отмечается в сообщении минздрава.

В январе этого года министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал население вакцинироваться от гриппа.

«Завезенная вакцина против сезонного гриппа распределена по всем учреждениям первичной медико-санитарной помощи, подведомственным TƏBİB центрам семейного здоровья, городским и районным поликлиникам. Порядок ее хранения строго контролируется. Пользуясь случаем, призываю все пожилое население и людей с серьезными заболеваниями пройти вакцинацию», – подчеркнул министр.