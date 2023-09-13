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В Баку активировалось движение оползней

В Баку активировалось движение оползней

Наблюдается активизация на существующих оползневых участках города Баку и прилегающих к ним территориях, сообщает Trend.

Спустя четыре года на Бибиэйбатской дороге вновь возникла опасная ситуация.

«Трещины продолжают появляться по всей дороге и тротуару. Даже кладбище, расположенное в верхней части, частично просело и может в скором времени обвалиться.

Здания и частные дома, где проживают тысячи людей, являются активными местами оползневых зон.

Заведующий отделом Института географии Мирнух Исмаилов сказал, что сейчас время активизации оползней, и нужно быть очень осторожными.

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