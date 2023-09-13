После Баку Денисова попросили и из Кишинева

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Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдовы, ему выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. Об этом сам Денисов сообщил в беседе с РИА Новости. «Журналист» рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.

«Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность», – сказал «журналист».

Между тем возглавлял Денисов Sputnik Молдова недолго. Не прошло и года, как в Кишиневе поняли, что Денисов не просто «журналист», а сотрудник спецслужб России, которого руководство головного офиса в Москве направляет руководителем в хабы именно тех стран, где сильно антироссийское настроение – эдакий кризис менеджер. Дело в том, что в декабре прошлого года, как уже писал Minval, полковника российских спецслужб Виталия Денисова попросили из Азербайджана. Этому решению предшествовал очередной скандал вокруг Sputnik Азербайджан, на этот раз c увольнением четырех редакторов информационного агентства.

До своего назначения в Баку Виталий Денисов работал в сепаратистской Южной Осетии, где выполнял задачи стратегического характера. Не сложно догадаться, в какую страну Маргарита Симоньян направит Денисова в следующий раз…

Отдел политики Minval.az