Министр обороны Ирана озвучил прогноз по войне между Азербайджаном и Арменией |
«Двойка» по географии для Захаровой |
После Баку Денисова попросили и из Кишинева |
Захарова: Москва заявила Баку дипломатический демарш |
Силы ПВО вывели на позиции «İldırım-8-ER» и уничтожили баллистическую ракету условного противника (видео) |
Украина разгромила главный завод Черноморского флота России |
Гафарова исключила блокировку Лачинской дороги |
Подал в отставку гендиректор BP |
Баку опроверг ложь армянской стороны |
Главное Политика

После Баку Денисова попросили и из Кишинева

После Баку Денисова попросили и из Кишинева

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдовы, ему выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну. Об этом сам Денисов сообщил в беседе с РИА Новости. «Журналист» рассказал, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.

«Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность», – сказал «журналист».

Между тем возглавлял Денисов Sputnik Молдова недолго. Не прошло и года, как в Кишиневе поняли, что Денисов не просто «журналист», а сотрудник спецслужб России, которого руководство головного офиса в Москве направляет руководителем в хабы именно тех стран, где сильно антироссийское настроение – эдакий кризис менеджер. Дело в том, что в декабре прошлого года, как уже писал Minval, полковника российских спецслужб Виталия Денисова попросили из Азербайджана. Этому решению предшествовал очередной скандал вокруг Sputnik Азербайджан, на этот раз c увольнением четырех редакторов информационного агентства.

До своего назначения в Баку Виталий Денисов работал в сепаратистской Южной Осетии, где выполнял задачи стратегического характера. Не сложно догадаться, в какую страну Маргарита Симоньян направит Денисова в следующий раз…

Отдел политики Minval.az

Теги:
Из этой рубрики
После Баку Денисова попросили и из Кишинева
Политика

После Баку Денисова попросили и из Кишинева

2023/09/13, 12:08
Захарова: Россия приходила на помощь Армении в самые тяжелые моменты
Политика

Захарова: Россия приходила на помощь Армении в самые тяжелые моменты

2023/09/13, 11:10
Клеверли совершит визит в Турцию
Политика

Клеверли совершит визит в Турцию

2023/09/13, 01:00
В Нью-Йорке ожидается встреча Зеленского с Нетаньяху
Политика

В Нью-Йорке ожидается встреча Зеленского с Нетаньяху

2023/09/12, 23:49
Постпред Азербайджана при ОБСЕ обвинил Ереван в использовании заминированных собак (фото)
Политика

Постпред Азербайджана при ОБСЕ обвинил Ереван в использовании заминированных собак (фото)

2023/09/12, 23:32
Гафарова: Быстрое вооружение Армении подрывает мирные перспективы
Политика

Гафарова: Быстрое вооружение Армении подрывает мирные перспективы

2023/09/12, 23:23
Гафарова призвала мировое сообщество осудить псевдовыборы в Карабахе
Политика

Гафарова призвала мировое сообщество осудить псевдовыборы в Карабахе

2023/09/12, 22:35
Спикер парламента Болгарии обеспокоен "выборами" в Карабахе
Политика

Спикер парламента Болгарии обеспокоен «выборами» в Карабахе

2023/09/12, 22:29
Госдеп призывает Баку и Ереван прийти к окончательному мирному соглашению
Политика

Госдеп призывает Баку и Ереван прийти к окончательному мирному соглашению

2023/09/12, 22:20