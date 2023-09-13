«Двойка» по географии для Захаровой

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Мария Захарова опять отличилась. На сей раз официальный представитель МИД России заявила: оказывается, Москва заявила Баку дипломатический демарш из-за заявления МИД Азербайджана о выборах в оккупированных Россией украинских регионах. По мнению госпожи Захаровой, заявления Азербайджана «о выборах на новых территориях РФ неприемлемы и не отвечают характеру союзничества».

Вынуждены констатировать: у МИДа России — коллективная «двойка» по географии. Так же, как и по дипломатии и международному праву. У Москвы не было и нет никакого права проводить псевдовыборы на захваченных территориях Украины. Более того, подписывая Московскую декларацию, Азербайджан не превращался в «субъект федерации» и не брал на себя обязательств становиться соучастником российской агрессии против Украины. Если в МИДе РФ не усвоили, что Азербайджан —независимое государство со своими интересами и своей позицией, где на первом месте — поддержка территориальной целостности, это та проблема МИДа РФ, которая приводит к эффекту бумеранга.

А что касается «характера союзничества», то интересно, как с этим союзничеством соотносятся провокационные формулировки вроде «Нагорный Карабах» и т.д. и в релизах Минобороны РФ о деятельности РМК, и в недавних заявлениях самой Захаровой? Соответствует ли союзническому характеру двусторонних отношений то, что в РФ, говоря о Карабахе, всячески напирают на то, что, дескать, сама Армения признала его территорией Азербайджана, оставляя за скобками вопрос, что произойдет, если «сама Армения» передумает и отзовет соответствующие заявления Пашиняна? Где позиция самой России? Москва полностью следует здесь исключительно армянским «хотелкам»?

Почему мы не услышали внятной реакции РФ на «выборное шоу» в Карабахе? Почему росмиротворцы не только не пресекают деятельность сепаратистских структур, но даже не выполняют прописанных в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года обязательств и не разоружают армянские НВФ? Каким образом на подконтрольной РМК территории обнаруживаются произведенные в 2021 году мины? Как там оказалось оборудование для постановки радиопомех и глушения сигнала GPS, при помощи которого ведется «радиотеррор» против гражданской авиации в небе Азербайджана?

Наконец, можем вспомнить, как старательно и сама Захарова, и ее начальство в лице Лаврова-Калантаряна всячески подчеркивали, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана не под российским нажимом — дескать, это произошло на переговорах в Праге, а мы на Армению в этом вопросе никак не давили? Неважно, проговорились ли в Москве из желания спасти свои позиции в Армении, но не подумали, что все это будет услышано и прочитано в Азербайджане, или просто не сочли нужным «цедить базар», но в результате получилось то, точнее всего было бы назвать «медвежьей дипломатией». Правда, на Смоленской площади на минуточку забыли, что «сытые времена» для «хозяина тайги» уже миновали, и «рык русского медведя» вовсе не заставляет всех трепетать в ужасе.

И если такова реальная степень «уважения» Смоленской площади в отношении Азербайджана, в таком случае госпожа Захарова со всей своей «Медвежьей дипломатией» может следовать курсом русского корабля.

Надеемся, здесь российским дипломатам хватит познаний в географии, чтобы не заблудиться по дороге.

Нурани, обозреватель