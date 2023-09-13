Захарова: Россия приходила на помощь Армении в самые тяжелые моменты

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова надеется, что власти Армении не попытаются противопоставить народы двух стран.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Я искренне надеюсь, что такой цели и задачи ни у кого в руководстве Армении нет. Потому что на мой взгляд, это было бы катастрофично для как раз Армении. Потому что действительно исторически Россия себя не просто проявляла, а переподтверждала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера Армении и армянского народа. Приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала, кстати говоря, умела и радоваться их достижениям и принимать их выбор даже тогда, когда, допустим, не могла сказать, что разделяет какие-то направления или курс. Но принимала. Потому что уважала суверенный выбор этой страны», – заявила она ТАСС.