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В Илона Маска плюнули в Москве

В Илона Маска плюнули в Москве

В 2002 году представитель российской организации плюнул в предпринимателя Илона Маска, пытавшегося приобрести списанные советские ракеты-носители. Об этом сообщается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

Инцидент произошел во время поездки Илона Маска в Москву. В то время он впервые задумался о полете на Марс и рассчитывал использовать для этого космическую технику, приобретенную в России. Его сопровождал американский инженер Джим Кантрелл, в прошлом участвовавший в разработке межпланетных станций и военных спутников.

Визит не задался с самого начала. В первый день Маск слишком много выпил и отключился. К вечеру он протрезвел, приехал на переговоры в другую российскую организацию и начал рассуждать о колонизации других планет.

Кантрелл утверждает, что разглагольствования Маска явно возмутили их собеседника. «Эти ракеты делали не для того, чтобы какие-то капиталисты летали в них на Марс на свои дурацкие миссии! — воскликнул тот и спросил: — Кто у вас главный инженер?» Маск признался, что это он. После этого представитель России плюнул в него.

Маск настолько этого не ожидал, что не поверил своим глазам и переспросил у Кантрелла: «Он что, плюнул в нас?» «Плюнул, — подтвердил тот. — Мне кажется, он хотел продемонстрировать неуважение».

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