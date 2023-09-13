Россия теряет Центральную Азию: закулисье визита Хакана Фидана в Астану

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Россия теряет влияние в своем южном подбрюшье — визит в Казахстан министра иностранных дел Турции Хакана Фидана подтвердил это ещё раз. У Анкары и Астаны обширная программа сотрудничества: 5 млрд долларов турецких инвестиций говорят сами за себя. На совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Муратом Муртлеу Хакан Фидан сообщил: стороны работают над укреплением сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Напомним: еще в мае 2022 года Казахстан и Турция подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Ещё совсем недавно и Казахстан, и другие государства Центральной Азии по сути проводили политику «одного окна». На Россию здесь было ориентировано всё: экономика, внешнеполитическая ориентация, экспорт, логистика и прежде всего военная сфера. Но сегодня позиции Кремля в регионе рушатся со скоростью прорыва плотины. Это пока ещё не переход местных армий на турецкий, то есть НАТОвский стандарт, но к востоку от Каспия проявляют все больший интерес к турецким беспилотникам, бронеавтомобилям, системам залпового огня… В дипломатии растущее внимание уделяется Организации Тюркских Государств. Тот же Казахстан постепенно переключает на азербайджанско–турецкое направление свой главный экспорт – нефтяной транзит и уже закупает для этого танкеры. И аналогичные процессы происходят практически во всех тюркоязычных государствах ЦА.

Ничего удивительного. С началом украинской войны страны региона в роли сателлитов России почувствовали себя неуютно. К тому же дела не ограничивались опосредованными экономическими последствиями войны и санкций для партнёров РФ. Кремль «давил» на партнёров, втягивая их в схемы «параллельного импорта», то есть обхода санкций. Слухи о возможном участии, вернее, соучастии стран ОДКБ в агрессии против Украины ходили ещё с весны 2022 года. А в Центральной Азии не хотели получать ни «вторичные санкции», ни тем более «груз 200». И предпочли от Москвы осторожно «отодвигаться». К тому же в Казахстане всерьёз опасаются оказаться следующими после Украины – в Москве озвучивают притязания на север Казахстана. Реагируют жёстко – с нотами МИДа, объявлением персонами нон грата наиболее активных «державников» и т.д. Теперь в Астане объявлено о создании на границе с Россией новых погранзастав. Неудивительно, что страны Центральной Азии диверсифицируют дипломатию и политику в области безопасности. И активно ищут альтернативных партнёров.

Возникшим «вакуумом влияния» воспользоваться пытались многие. Но Евросоюз вообще не стал вникать в проблемы региона. Вашингтон банально «выстрелил себе в ногу» – в американской политике слишком большой вес приобрели разного рода околоправозащитные НПО со всеми вытекающими. Свои интересы в регионе активно продвигает Китай. Но на фоне репрессий против уйгуров полного доверия между Пекином и тюркоязычными странами региона не могло быть даже теоретически – даже если здесь и не озвучивали «уйгурскую тему» на официальном уровне. Особенно после скандального интервью посла Китая во Франции Лу Шая, где он поставил под вопрос суверенитет новых независимых государств. Пекин постарался ситуацию «затереть», но в дипломатии такие скандалы не забывают.

А Турция не выступает в роли учителя демократии и не пытается лишить эти страны независимости. Но при этом обладает и инвестиционным, и дипломатическим, и военным потенциалом.

А выйти на турецкий вектор странам Центральной Азии удобнее всего через Азербайджан. Активная дипломатия высшего уровня, целая серия государственных визитов Ильхама Алиева в государства Центральной Азии и ответные визиты президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана в Азербайджан – красноречивое доказательство, что это не теоретическая схема, а работающая дипломатия. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева стал для государств центральной Азии не только окном в мир, но и вдохновляющим примером. И теперь наш опыт берут на вооружение в государствах к востоку от Каспия.

Нурани, обозреватель