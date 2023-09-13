США обвинили Лаврова в глупости

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В Госдепартаменте США жестко раскритиковали заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы «диктате» Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает «Голос Америки».

Отметим, что до этого Лавров заявил, что Москва предотвратит «всякие попытки установить диктат» США в странах Индо-Тихоокеанского региона.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер назвал его слова «не мудрейшими», проведя параллели с российским вторжением в Украину.

«Что касается России – то стране, которая вторгается в соседние (государства – ред), ведет агрессивную войну, ежедневно бомбя школы, больницы и многоквартирные дома, – не следует говорить о том, что любая другая страна навязывает кому-то свой диктат . Это, честно говоря… не самый мудрый комментарий, когда-либо сделанный Сергеем Лавровым», – сказал он.

Миллер добавил, что США и Бангладеш «разделяют видение… Индо-Тихоокеанского региона как свободного и открытого, преуспевающего, безопасного и устойчивого».