Захарова: Россия никогда не будет врагом Армении

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Жесткая реакция Москвы на недавние резкие высказывания Еревана вызвана тем, что в их основе лежала неправда, неточность или попытка подменить факты, Россия не враг Армении и никогда им не будет. Об этом заявила в интервью РИА Новости Мария Захарова.

«Не Россия признала за Баку права на Карабах, а руководство Армении. Народу Армении решать, как к этому относиться.

Не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Это может привести к катастрофическим последствиям, что опасно для Армении», — добавила Захарова.