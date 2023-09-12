Компания Apple показала iPhone 15, iPhone 15 Plus и Apple Watch 9 (фото, видео)

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Во вторник, 12 сентября американский производитель Apple представил новый iPhone 15 и iPhone 15 Plus на презентации в штаб-квартире компании в Купертино.

Оба устройства получили Dynamic Island («динамический остров») — продолговатый вырез в верхней части экрана, в котором размещена фронтальная камера и который ранее использовался в моделях iPhone 14 Pro и Pro Max. В отличие от «челки», которая использовалась в предыдущих моделях, размер Dynamic Island можно менять, он позволяет взаимодействовать с различными приложениями и др.

Дисплей iPhone 15 имеет 6,1 дюймов, у iPhone 15 Plus — 6,7 дюймов. У устройств новый дизайн, новая система камер с разрешением основной 48 мегапикселей. Устройства будут доступны в пяти цветах: зеленом, голубом, розовом желтом и черном.

Кроме того, компания представила новые часы Apple Watch 9 и уделила большое внимание на презентации рассказу о работе над тем, чтобы сделать свои продукты экологически безопасными.

