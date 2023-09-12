Спикер парламента Болгарии обеспокоен «выборами» в Карабахе

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Мы обеспокоены «президентскими выборами» самопровозглашенного режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Эти «выборы» противоречат заявлениям руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Об этом заявил председатель Национального собрания Болгарии Росен Желязков на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что принцип территориальной целостности играет ключевую роль в миропорядке, созданном после 1945 года. Нарушение этого принципа приводит к возникновению конфликтов, которые нелегко разрешить. Спикер отметил, что, хотя Азербайджан и Болгария географически расположены в отдаленной географии, в этих регионах произошли аналогичные события: «Сложившаяся в настоящее время ситуация требует не просто озвучивания заявлений, а подписания соглашения, которое обеспечит долгосрочный мир. Действия должны соответствовать озвученным заявлениям».

Болгарский спикер подчеркнул, что его страна поддерживает мирный план Азербайджана, и выразил надежду, что в результате переговоров с участием посредников скоро будет подписано мирное соглашение.