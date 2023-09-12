Президент Болгарии указал на «истинную дружбу» между Баку и Софией

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Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья, ведущие диалог на высшем политическом уровне и реализующие совместные проекты в ряде областей.

Об этом говорится в заявлении президента Болгарии Румена Радева в ходе встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в Софии.

Радев отметил, что повышению энергетической безопасности региона помогли строительство газового интерконнектора с Грецией и реализация проекта Solidarity Ring, который дает возможность увеличения объема поставок азербайджанского природного газа в страны ЕС по безопасному маршруту, а также открытие офиса государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar) в Софии.

«Азербайджан является надежным партнером и имеет ключевое значение для обеспечения энергетической диверсификации не только Болгарии, но и ЕС», – заявил Радев.

Радев и Гафарова заявили, что «налицо потенциал расширения сотрудничества в сфере экономики, высоких технологий, автопрома, образования и культуры».

По словам лидера Болгарии, расширению связей и контактов с Азербайджаном поможет восстановление прямого авиасообщения между Софией и Баку.