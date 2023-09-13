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Дания намерена предоставить Украине военную помощь на $833 млн

Дания намерена предоставить Украине военную помощь на $833 млн

Дания анонсировала о поставках Украине нового пакета военной помощи на сумму в 833 млн долларов. Об этом сообщает Минобороны Дании.

Отмечается, что это 12 пакет помощи и он является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Пакет пожертвований финансируется фондом «Украина» и в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает ряд нужных вещей, которые могут поддержать военную оборону Украины», – говорится в сообщении.

Речь идет о танках, боевых машинах пехоты, танковых боеприпасах и зенитных орудиях.

«Для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения России, абсолютно необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать военную и финансовую поддержку Украине», – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В преддверии предстоящего заседания Контактной группы по обороне Украины в «Рамштайне» министр обороны и министр иностранных дел проинформировали сегодня Совет внешней политики об этой помощи.

Пакет помощи для Украины еще должен утвердить Финансовый комитет.

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