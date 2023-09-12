В Баку прошла встреча генпрокуроров Азербайджана и Турции (фото)

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Генеральный прокурор Турции Бекир Шахин находится с официальным визитом в Азербайджане по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева для участия 4-м заседании генпрокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ходе встречи, состоявшейся сегодня между генпрокурорами Азербайджана и Турции, было рассказано о проводимых в Азербайджане реформах, направленных на модернизацию деятельности органов прокуратуры в рамках проводимых правовых реформ.

Поблагодарив за теплый прием, Бекир Шахин отметил, что представляемая им структура придает большое значение развитию связей с Азербайджаном.

На встрече был проведен обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, а также обсуждены вопросы эффективности взаимодействия в рамках международных организаций.

Во встрече также принял участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.