МККК готов использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах

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Международный комитет Красного Креста (МККК) готов использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах, если будет совместное согласие Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью представительства МККК в Баку Илаха Гусейнова.

Кроме того, она отметила, что сторонам необходимо также обеспечить безопасность на данных дорогах.

«До осуществления какой-либо операции МККК обязательно согласовывает ее с соответствующими сторонами, принимающими решение, делится информацией и после получения согласия переходит к действиям», — сказала Гусейнова.