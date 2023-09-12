Чернышевский: Дело идет к новой войне, но на этот раз Россия не сможет вмешаться (видео)

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Ситуация на Южном Кавказе накаляется, и накаляют ее Армения и карабахские сепаратисты, которые ведут только им одним понятные «игры» с гуманитарными конвоями в Карабахский регион Азербайджана, лишь сегодня дав согласие на следование конвоя с продовольствием из России.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал сложившуюся в регионе взрывоопасную ситуацию и озвучил свое видение выхода из критического тупика. Предлагаем вашему вниманию его мнение с некоторыми сокращениями.

«Южный Кавказ, который в России до сих пор с оттенком эдакого колониального непонимания называют Закавказьем, находится на пороге большой войны – третьей армяно-азербайджанской войны.

Будет ли сделан первый выстрел, начнутся ли полномасштабные военные действия, пока сказать не может никто. Здесь как в прогнозе армянского радио – или будет, или нет.

Ситуация очень быстро обостряется и не очень понятно, какой будет выход, учитывая позиции сторон.

И Армения, и Азербайджан стягивают к границе войска. Армяне постоянно показывают перемещение своей армии к границе, Азербайджан отвечает тем же, и в любой момент все это может вылиться в полномасштабный военный конфликт», – считает Чернышевский.

«Самая главная проблема в сложившейся ситуации – нежелание армян Карабаха и тех военизированных группировок, заявляющих, что представляют интересы армянского народа Карабаха, идти на какое-либо сближение с Азербайджаном, признавать себя частью Азербайджана, подчиняться азербайджанским законам и азербайджанскому правительству.

Они все еще ведут войну в своем сознании, в своих головах. Они все еще отказываются признать поражение во Второй Карабахской войне и пытаются сохранить те обломки, которые у них остались, ту часть территории Карабаха, на которой они находятся.

Во время Второй Карабахской войны Азербайджан наголову разбил Армению, все вернул, но не додавил карабахских сепаратистов, потому что вмешалась Россия, которая ввела туда миротворцев и развела сражающиеся стороны», – напоминает историк.

По его словам, теперь ситуация обострилась настолько, что дело идет к новой войне, но на этот раз Россия, судя по всему, не сможет вмешаться, потому что ей нечем вмешиваться.

«Очевидно, что единственный возможный вариант гарантировать независимость и жизнь армянского государства и армянского народа – договориться, помириться с соседями – Грузией, Азербайджаном, Турцией. Тем более, что ни одна из этих стран территориальных претензий к Армении не имеет. Азербайджан неоднократно заявлял о том, что он не имеет территориальных претензий к Армении. Турция тоже.

Карабах – это Азербайджан, точно так же, как Тайвань – это Китай, а Крым – это Украина. Вот это и есть международное право», – констатирует он.

«Армяне в Карабахе должны признать, что Карабах – это Азербайджан, что над ними есть государство Азербайджан, азербайджанские законы, и жить нормально. На Южном Кавказе везде можно жить нормально, если жить мирно», – уверен Чернышевский.

