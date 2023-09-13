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Фото с Пригожиным шокировало Буша

Фото с Пригожиным шокировало Буша

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что был шокирован, когда увидел фотографию 2006 года, на которой рядом с ним стоит Евгений Пригожин. Об этом он сказал в ходе выступления на Ялтинской конференции по европейской стратегии, передает Business Insider.

На конференции Буша спросили, шокировала ли его новость о гибели Пригожина в авиакатастрофе. «Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш, назвав Пригожина «шеф-поваром» президента России Владимира Путина.

Буш младший также сказал, что не может вспомнить, встречался ли с Пригожиным.

Как пишет Business Insider, речь идет о фото, датированном 14 июля 2006 года. На снимке Буш и его жена Лора обедают с Путиным в Константиновском дворце во время саммита G8 в Петербурге. На кадрах Пригожин показывал или подавал Бушу напиток. Издание отмечает, что в то время Пригожина называли «поваром Путина», поскольку его компания «Конкорд М» поставляла питание для управления делами президента.

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