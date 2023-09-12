ЕС не стал продлевать санкции против Фархада Ахмедова

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Власти Евросоюза союза решили не продлевать санкции, введенные в отношении трех человек из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источники в среде дипломатов.

По их словам, ЕС не станет продлевать ограничения, введенные в отношении инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Срок действующих санкций в отношении них истекает на этой неделе, 15 сентября.