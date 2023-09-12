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Педиатр: Распространяющееся среди детей заболевание -не коронавирус

Педиатр: Распространяющееся среди детей заболевание -не коронавирус

В последние дни в Азербайджане распространились различные инфекции и острые респираторные вирусы. Чаще всего они встречаются у детей, сообщат Trend.

«Респираторные вирусы, такие как грипп, активируются медленно. У детей появляются насморк, кашель, высокая температура. У некоторых на коже появляется сыпь. Каждый год мы сталкиваемся с новыми штаммами этих вирусов. С коронавирусом, однако, это никак не связано», – сказал педиатр-реаниматолог Гошгар Исмаилов.

Говоря о резком росте распространения вируса с началом нового учебного года, педиатр сообщил, что заболевшие дети не должны посещать детский сад и школу, а также посоветовал родителям вакцинировать своих детей от гриппа.

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