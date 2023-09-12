Гасанов принял нового командующего росмиротворцами

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12 сентября командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков представил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Азербайджане, генерал-майора Кирилла Кулакова.

Приветствуя гостей, министр обороны отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией основано на дружеских отношениях и взаимном доверии.

Говоря об оперативной обстановке в Карабахском экономическом районе, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул рост в последнее время количества провокаций, совершаемых незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии О. Салюков выразил благодарность за искренний прием, отметил, что наши двусторонние отношения имеют исторические корни, а наши страны являются стратегическими партнерами.