Захарова допустила провокационные формулировки в отношении Карабаха

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Российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Карабахе. В русле инициативы, выдвинутой главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе трехсторонней встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 25 июля в Москве, во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами прорабатывалась схема параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов. С учетом существенного расхождения позиций, высокого уровня взаимного недоверия эта работа продвигалась непросто. Об этом спикер МИД России Мария Захарова написала на официальной странице внешнеполитического ведомства.

«В качестве первого шага 12 сентября в регион была поставлена партия гуманитарной помощи по линии общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Нуждающимся в помощи жителям Нагорного Карабаха было передано порядка 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. Ожидаем, что с учетом достигнутого ранее понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе. Рассчитываем, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена. Это, в свою очередь, создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом (Ханкенди – ред.) и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений», – написала она в комментарии к российской гуманитарной помощи.