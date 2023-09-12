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Иран построил авиабазу для БПЛА в Ливане, в 20 км от границы с Израилем

Иран построил авиабазу для БПЛА в Ливане, в 20 км от границы с Израилем

Министр обороны Израиля Йоав Галант представил фотографии, на которых видно строительство аэродрома на юге Ливана в 20 километрах от границы с Израилем, на взлетных полосах которого развеваются флаги Ирана.

Речь идет о военной базе «Хизбаллы», расположенной между районами Марджаюн и Бекаа, к северу от населенного пункта Мазраат Дарайя, примерно в 20 км от границы с Израилем (Метула), отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, публикующий спутниковый снимок с точным указанием координат этого объекта. Длина взлетно-посадочной полосы – несколько сотен метров. Такая ВПП может использоваться для запуска крупных БПЛА самолетного типа. Отмечается, что в последнее время эта авиабаза была реконструирована.

Очевидно, данный объект может стать целью для ЦАХАЛа. Однако в настоящее время Израиль воздерживается от ударов по военным объектам на территории Ливана. При этом, согласно зарубежным СМИ, ЦАХАЛ регулярно атакует объекты «Хизбаллы» и других проиранских группировок в Сирии.

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