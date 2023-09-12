Жители Карабаха получают SMS-сообщения «Карабах – это Азербайджан»

640 Просмотров

Жители Карабаха армянского происхождения в зоне ответственности РМК получают SMS-сообщения «Карабах – это Азербайджан», пишут армянские телеграм-каналы.

Армяне получают СМС с номеров 9009, 0044 и 4452 SMS: «Карабах – это Азербайджан». В случае получения сомнительных сообщений и звонков незамедлительно обращайтесь в Службу национальной безопасности или звоните на горячую линию», – говорится в сообщении сепаратистского режима.

Они также призывают армян не отвечать на эти сообщения и не поддаваться панике.