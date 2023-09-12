Обнародовано количество жертв минного террора на освобожденных территориях

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В период с 10 ноября 2020 года по 11 сентября 2023 года на освобожденных территориях от мин пострадали 306 человек.

55 из них погибли, 251 человек получил ранения.

Среди погибших – 42 мирных жителя, 101 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих, 150 получили ранения.

За этот период было обнаружено 96 558 мин и других взрывчатых веществ. 47461 из них – неразорвавшиеся боеприпасы, 26568 – противопехотные и 17028 – противотанковые мины. За этот период 965 587 994 кв. м. (96 558,8 га) были очищены от мин и других взрывных устройств.