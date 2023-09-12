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Владимир Путин: Азербайджан заинтересован, чтобы интеграция армян Карабаха проходила мягко

Владимир Путин: Азербайджан заинтересован, чтобы интеграция армян Карабаха проходила мягко

Азербайджанское руководство не заинтересовано в этнических чистках в Карабахе. Более того, Азербайджан заинтересован в том, чтобы процесс интеграции армян Карабаха проходил мягко.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент РФ добавил, что армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

«Теперь мне президент Алиев говорит: «Вы же знаете, что Армения признала Карабах нашим». Вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен, армянское руководство об этом публично заявило, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР», – отметил российский лидер, добавив, что Азербайджан выступает сторонником решения всех вопросов на двусторонней основе.

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