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В США расследуют отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым

В США расследуют отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым

Сенат США должен расследовать деятельность SpaceX в связи с тем, что генеральный директор этой частной космической компании Илон Маск не разрешил украинским войскам использовать сеть спутниковой связи Starlink для атаки на российский военно-морской флот в аннексированном Россией Крыму. Об этом заявила сенатор-демократ, член комитета во вооруженным силам Элизабет Уоррен вечером в понедельник, 11 сентября.

«Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером», – цитирует слова Уоррен информационное агентство Bloomberg. По сведениям агентства, Маск вместе с руководителями других крупных технологических компаний 13 сентября примет участие в закрытых слушаниях в Сенате.

Уоррен также призвала Пентагон изучить свои контракты со SpaceX. Ее позицию поддержал глава сенатского комитета по вооруженным силам – демократ Джек Рид. Он выразил обеспокоенность создавшейся ситуацией, указав, что обычно спутники контролируют правительства, а решения по их работе принимают президенты.

Доступ Украины к Starlink

Украина получила доступ к Starlink почти сразу после российского вооруженного вторжения. По данным газеты The New York Times (NYT), к июлю 2023 года Киев получил свыше 42 тыс. терминалов Starlink.

Ситуация, вызвавшая недовольство сенаторов, произошла в 2022 году. О ней летом писала The New York Times со ссылкой на источники. В биографии Илона Маска, которая выйдет 12 сентября, подтверждается этот факт.

Биограф Маска Уолтер Айзексон пишет, что когда украинские подводные дроны приблизились к российским кораблям, то они потеряли связь, и их выбросило на берег. Маск принял решение отключить связь из опасений, что Россия нанесет ответный удар ядерным оружием, поскольку такое мнение у него сложилось после разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками», говорится в книге.

Реакция Илона Маска

В разговоре с биографом Маск отметил, что Starlink не был задуман «для участия в войнах», спутники, по его словам, выводили на орбиту, чтобы дать доступ к стриминговым сервисам, образовательным порталам, чтобы люди могли «совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками».

Бизнесмен настаивает, что связь от Starlink и не работала вблизи Крыма и потому он не мог ее выключить. Вместе с тем миллиардер признал, что не согласился по запросу властей Украины экстренно включить ее «на всем пути до Севастополя», посчитав, что речь идет об атаке на российский флот. Если бы связь была включена, предположил он, то это вовлекло бы Space X в крупный военный акт и эскалацию конфликта, что противоречило бы ее правилам.

«Наши условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они (украинские власти – Ред.) снова просили о чем-то, что было прямо запрещено», – пояснил Маск.

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