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Путин признался, что намеревался подарить Армении Шушу, Кельбаджар и Лачин, но Алиев разбил в пух и прах планы России

Путин признался, что намеревался подарить Армении Шушу, Кельбаджар и Лачин, но Алиев разбил в пух и прах планы России

Президент России Владимир Путин, как уже сообщал Minval, раскрыл сенсационные подробности переговоров по Карабаху, которые велись до 44-дневной войны.

Как заявил президент РФ, «мы предлагали свои варианты урегулирования. Армения контролировала 7 районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном, таким образом, чтобы два района — Кельбаджарский и Лачинский — остались под юрисдикцией фактической Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течении десятилетий. Были разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому. На наш вопрос: «Что вы будете делать?» — они отвечали: «Будем сражаться». В конечном итоге, все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась. Но дело не только в результатах последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом и в своем пражском заявлении зафиксировало это на бумаге».

То есть, по сути дела, президент РФ признал: Россия намеревалась подарить Армении Кельбаджар, Лачин и даже Шушу. Ни слова о том, что это временная мера, и затем границы Азербайджана будут восстановлены в полном объеме, не прозвучало. Но, как теперь можно понять из слов Путина, не соглашалось именно армянское руководство, которому захотелось большего. Но эти планы, напомним еще раз, были сорваны.

Обсуждался ли этот вариант с Баку, президент России не конкретизировал. Тем более не стал уточнять, до чего в конце концов договорились Москва и Ереван, где «хотели сражаться». Однако полеты транспортных самолетов из России в Армению накануне 44-дневной войны, заявления армянских политиков о «новой войне за. новые территории, открытое обсуждение планов захвата Гянджи, Барды и даже Габалы (после чего у Армении появлялось бы «территориальное соприкосновение» с Россией) позволяют судить о контурах этих договоренностей.

Но эти планы были разбиты в пух и прах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не уступил на переговорах ни пяди земли. А когда Армения в союзе с РФ попыталась вновь использовать силовые аргументы, выставил на поле боя новую азербайджанскую армию. Наша страна под руководством своего Верховного Главнокомандующего одержала блестящую победу и на поле боя, и в дипломатии. Ту победу, которой от нас никто не ждал. И которая стала реальностью благодаря политической гениальности президента Ильхама Алиева. Теперь это понимают не только в Азербайджане.

Отдел политики Minval.az

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