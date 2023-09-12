Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом (видео)

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Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Об этом президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Если Армения сама признала, что Карабах — это часть Азербайджана, то что нам ещё сказать? Мандат миротворцев ещё действует, а вопрос гуманитарного характера — недопущение этнических чисток — никуда не делся. Я надеюсь, что азербайджанское руководство не заинтересовано в этнических чистках, и заинтересованы в том, чтобы этот процесс происходил мягко.

Если Армения признала, что Карабах — часть Азербайджана, о чём речь то? Это ключевая составляющая всей проблемы — статус Карабаха определила сама Армения»? – заявил он.