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Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом (видео)

Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом (видео)

Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Об этом президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Если Армения сама признала, что Карабах — это часть Азербайджана, то что нам ещё сказать? Мандат миротворцев ещё действует, а вопрос гуманитарного характера — недопущение этнических чисток — никуда не делся. Я надеюсь, что азербайджанское руководство не заинтересовано в этнических чистках, и заинтересованы в том, чтобы этот процесс происходил мягко.

Если Армения признала, что Карабах — часть Азербайджана, о чём речь то? Это ключевая составляющая всей проблемы — статус Карабаха определила сама Армения»? – заявил он.

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