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Фуад Нагиев: К 2026 году планируется довести доходы от туризма до 10 миллиардов манатов

Фуад Нагиев: К 2026 году планируется довести доходы от туризма до 10 миллиардов манатов

За 8 месяцев текущего года Азербайджан посетило более 1 миллиона 344 тысяч человек. Наша главная цель – развитие туризма в стране. Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на конференции, посвященной итогам годовой деятельности Ассоциации туристических агентств Азербайджана, сообщает «Азертадж».

«Когда мы говорим о развитии, мы имеем в виду достижение роста числа туристов, географии и туристических расходов. Для этого мы должны работать сообща. Основная цель – увеличить число иностранных туристов, прибывающих в страну, до 4 миллионов человек к 2026 году. В ближайшие 4 года мы намерены увеличить долю туризма в ВВП в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Хотим добиться среднего роста в 20 процентов ежегодно. Одна из наших основных целей – рост числа местных туристов до 6 миллионов человек к 2026 году, а доходов от туризма – до 10 миллиардов манатов», – отметил Фуад Нагиев.

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