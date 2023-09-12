Израиль создает с Азербайджаном и Узбекистаном альянс по поставкам пшеницы

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Израиль подписал зерновое соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном, чтобы создать первый в своем роде региональный альянс с мусульманскими странами по поставкам пшеницы, сообщают израильские СМИ.

Соглашение будет гарантировать все потребности Израиля в пшенице на фоне глобального продовольственного кризиса и продолжающейся войны в Украине. Сделка является «долгосрочной» и была разработана из-за желания Израиля диверсифицировать свои источники пшеницы.

Ежегодно Израиль импортирует более 90% потребляемой пшеницы – в основном на корм животным. Война в Украине , а еще раньше – экономические последствия COVID-19 значительно затруднили импорт товаров еврейскому государству, что привело к резкому росту цен на товары.

В обмен на пшеницу Азербайджан и Узбекистан получат от Израиля передовые технологии в области сельского хозяйства.

«В рамках концепции по обеспечению продовольственной безопасности… сегодня мы делаем еще один важный шаг на пути к обеспечению сельскохозяйственной продукцией, большая часть которой не производится в Израиле, — заявил министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер. – В этот период глобальной неопределенности многие страны заинтересованы в сотрудничестве с нами, исходя из общих интересов. Мы продолжим создавать больше партнерских отношений между Израилем и другими странами, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность граждан Израиля».

По данным ООН, к 2050 году в мире будет около двух миллиардов человек, страдающих от голода. Это будет связано, среди прочего, с изменением климата и сокращением производства пшеницы, пока продолжается война между Россией и Украиной.