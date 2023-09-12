Армения устроила новую провокацию на Нахчыванском направлении (обновлено)

12 сентября около 11:25 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении.
На указанном направлении частями нашей армии были приняты ответные меры.
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11:34 12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.