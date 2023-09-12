Эрдоган потребовал от Запада выполнения обещаний по «зерновой сделке»

69 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны выполнить свои обещания по «зерновой сделке».

Как он отметил после возвращения из Индии, все лидеры, с которыми он встречался на полях саммита G20 в Нью-Дели, вновь и вновь обращались к турецкой стороне по поводу функционирования черноморского зернового коридора.

Эрдоган подчеркнул, что во время этих встреч он особо упоминал об усилиях Турции в этом вопросе.

«Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания», — цитирует его РИА Новости.