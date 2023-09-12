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Главное Мир

Более 1500 человек стали жертвами наводнения в Ливии (видео)

Более 1500 человек стали жертвами наводнения в Ливии (видео)

Наводнение в Ливии унесло жизни более 1,5 тысячи человек. По сообщению МВД Ливии, 7 тысяч человек пропали без вести.

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дибейба объявил трехдневный траур по жертвам наводнения.

При этом Президентский совет Ливии объявил Киренаику зоной бедствия и запросил международную помощь.

«Из чувства ответственности и ввиду серьезных последствий катастрофы мы объявляем район наводнения зоной бедствия и просим братские и дружеские страны и международные организации оказать помощь пострадавшим районам», – говорится заявлении.

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