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Эксперт: Россия боится вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией и сливает Армению (видео)

Эксперт: Россия боится вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией и сливает Армению (видео)

У России новый враг. Это Армения.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил украинский блогер, политический обозреватель и журналист Денис Казанский на своем канале в Youtube, комментируя охлаждение отношений между Россией и Арменией.

«Несмотря на то, что Армения официально является союзником России, входит в Таможенный союз и ОДКБ, Россия сначала этого союзника предала, а затем объявила врагом. Вся государственная пропаганда России поливает Армению грязью. Киселев, Соловьев, Симоньян на государственных каналах рассказывают, что Армения плохо дружила с Россией и вообще, Армения – это вторая Украина. Союзник, но с гнильцой, и за это Армения должна поплатиться», – рассуждает журналист.

«Все это происходит на фоне очередного обострения между Арменией и Азербайджаном. Назревает новая война и Россия, понимая это, не хочет в этой войне вписываться за своего союзника. Она не хочет поддерживать Армению, потому что боится вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией, поэтому Россия решила своего союзника вовремя предать. Как бы заранее предать. Но чтобы не выглядело это слишком уж позорно, Россия решила это обставить так, будто бы Армения сама виновата. Мол это Пашинян такой нехороший с его антироссийской политикой. А Россия взяла и обиделась и перестала поддерживать Армению.

Мы видим, что когда пришло время предать Армению, резко выяснилось, что Пашинян – русофоб и сам виноват, что Россия теперь Армению поддерживать не будет», – заявляет эксперт.

«Ситуация показательна. Она демонстрирует, что сколько ты не старайся с Россией дружить, как ты не вступай в ОДКБ, в Таможенный союз, все равно Россия рано или поздно кинет и объявит врагом», – делает вывод Казанский.

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